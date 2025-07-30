Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi 184’üncü Sokak’ta meydana geldi. Melek A. yönetimindeki 54 KY 425 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen İhsan Y. (36) idaresindeki 16 KAD 93 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet, metrelerce sürüklendikten sonra tel örgülere çarptı, sürücü ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melek A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melek A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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