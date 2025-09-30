Habertürk
        Bursa Haberleri

        Tartışma sonrası şoför otobüsten inip sigara içti, yolcular onu bekledi

        BURSA'da, belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, durağa park ettiği araçtan inip sigara içti.

        30.09.2025 - 09:19
        Tartışma sonrası şoför otobüsten inip sigara içti, yolcular onu bekledi
        BURSA’da, belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, durağa park ettiği araçtan inip sigara içti. O anları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Belediye otobüsünde yolcularla tartışan şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan bir durağa park etti. Ardından otobüsten inen şoför yolculara aldırış etmeden sigara içti. Bu sırada işe geç kalan yolculardan biri duruma tepki gösterdi. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

