İnegöl'de park halinde yanan traktör yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtaköprü Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde bulunan traktörden duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince traktöre çıkan yangın söndürüldü.
Yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
