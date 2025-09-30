Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Su şehri' Bursa'nın 1 haftalık suyu kaldı; kuruyan Nilüfer Barajı dronla görüntülendi

        BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:56 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Su şehri' Bursa'nın 1 haftalık suyu kaldı; kuruyan Nilüfer Barajı dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu. Toprağında derin çatlakların oluştuğu Nilüfer Barajı dronla görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 1 haftalık suyu kaldığını açıkladı.

        Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'nın 7 günlük suyu kaldı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6,81 olarak ölçüldü. 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise kurudu. Bursa, 1 Eylül’de devreye alınan baypas hattıyla, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp su aktaracak olan yüzde 50 seviyesindeki Çınarcık Barajı’ndaki 75 milyon metreküp suyla birlikte, ortalamada yüzde 3,34 içme suyu doluluk oranına sahip.

        YER ALTI SU SEVİYESİ 10 METREDEN 250 METREYE İNDİ

        Şifalı kaplıcalarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bursa’da, yer altı su kaynaklarının derinliğinin ise kuraklığa bağlı olarak yıllar içinde 10 metreden, 250 metreye kadar indiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yer altı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa Ovası’nın ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir” ifadelerini kullandı.

        ‘ÇINARCIK’TAKİ SUYUN TAMAMINI İÇME SUYU OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ’

        Yerel yöneticilerin sürekli su tasarrufu çağrısı yaptığı Bursa’da, yeterince yağmur yağmaması ve kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’a da son 2 yıldır beklenen kar yağışının düşmemesi, içme suyu krizinin en önemli etkenleri arasında yer alıyor. Bursa’nın günlük su tüketiminin 525 bin metreküp civarında olduğunu söyleyen Bozbey, DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılan Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

        “Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi DSİ’ye ilettik. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek, o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Oradaki tüneli yaptıktan sonra, Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Çınarcık baypas hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik, eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı.”

        ‘YAĞMUR YAĞMAZ VE KESİNTİ YAPILMAZSA 6 EKİM’DE BARAJLARDAKİ SU TÜKENECEK’

        Beklenen yağışın olmaması halinde Bursa’nın 1 haftalık suyunun kaldığını ve planlı su kesintisi uygulanabileceğini de kaydeden Mustafa Bozbey, “Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak. Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama 1 metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları vasiyeti üzerine ba...
        Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları vasiyeti üzerine ba...
        Uludağ'da ayılar, tatilcilerin yiyecek bıraktığı 18 baraka ve eşyalara zara...
        Uludağ'da ayılar, tatilcilerin yiyecek bıraktığı 18 baraka ve eşyalara zara...
        Tartışma sonrası şoför otobüsten inip sigara içti, yolcular onu bekledi
        Tartışma sonrası şoför otobüsten inip sigara içti, yolcular onu bekledi
        İnegöl'de park halinde yanan traktör yandı
        İnegöl'de park halinde yanan traktör yandı
        Başında vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Başında vurulduktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı