        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada

        BURSA'da, bir yaya, refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:35
        Devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        BURSA'da, bir yaya, refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu savrulup refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek devrildi. Ters dönen kamyondaki sürücü ile temizlik personeli, kazayı yara almadan atlatırken, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen yaya da çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar mobese kamerasına yansıdı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun devrilmesiyle trafikte araç kuyruğu oluştu. Çöp kamyonunun kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

