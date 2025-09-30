TÜRSAB Güney Marmara BTK başkan adayı Doğan Sager, projelerini anlattı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu başkan adayı Doğan Sager, bölgeye değer katmak için yola çıktıklarını söyledi.

Sager, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, meslektaşlarıyla yaptıkları istişareler sonucunda 4 Ekim'de yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Yönetime talip oldukları sektör temsilcileriyle "Girişim ve Dönüşüm Grubu"nu oluşturduklarını belirten Sager, mevcut gidişin kötü olduğunu, ortaya formül konulması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Sager, firmaların mevcut iş potansiyelinden şikayetçi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Elimizdeki pastayı biz dışarı kaptırmaya başladık. Dolayısıyla bunu düzeltmek için, meslektaşlarımızın işlerini ifa ederken karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için işlerini daha kolay sürdürebilsinler diye bu yola çıktık. Bunun yanında bölgemize ve şehrimize katma değer sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili birçok projemiz var. Sahadan geliyoruz. Buradaki meslektaşlarım da aynı şekilde sahadan geliyor. Bütün sıkıntılara da hakimler. Şehrimizin, mesleğimizin hak ettiği değere ulaşabilmesi için çalışmalar yapacağız."

- "Bursa Yenişehir Havalimanı hiçbir tur operatörü tarafından bilinmiyor"

Ortaya bir vizyon konulması gerektiğini vurgulayan Sager, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördüğünüz eksiklikleri tamamlamak istiyoruz. Bursa'nın daha kolay ulaşılabilir olması için yapılması gereken çalışmalar var. Bunlara öncülük etmek istiyoruz. Örneğin Bursa Yenişehir Havalimanı gibi... Uzun zamandır bununla ilgili çalışmalar yaptık ve gördük ki Bursa Yenişehir Havalimanı hiçbir bölgede tanınmıyor. Hiçbir tur operatörü tarafından bilinmiyor. Dolayısıyla havalimanımızın tanıtımını yaptığımızda, ismini zikrettiğimizde baktık ki bir şeyler oluyor."

Doğan Sager, Bursa'nın ana destinasyon olması için çalışacaklarını belirterek, "Bursa Osmanlı'ya başkentlik yapmış, kültürel ve tarihi konuda çok zengin bir kent. Dolayısıyla turizm pazarında buraya turist çekip pastasını büyütebiliriz. Bununla ilgili seçildikten sonra çok güzel projeler yazacağız. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.