        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir kişinin çöp kamyonunun devrildiği kazadan kıl payı kurtulması kamerada

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin, devrilen çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza MOBESE kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:31
        
        

        Mevlana Mahallesi Samanlı Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan çöp kamyonu, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

        Kamyonun devrilerek ters döndüğü kazada, yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu.

        Çevredeki bir MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan kamyonun refüjü aşarak devrilmesi ve yayanın kıl payı kurtulduğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

