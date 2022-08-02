Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmi Z. (57) idaresindeki 11 BA 941 plakalı tır ile İbrahim G. (77) yönetimindeki 16 AHV 478 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu İznik Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki Samiye Ünal (66) Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Samiye Ünal ve İbrahim G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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