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Bursa Ovası'nda hasadı süren "Santa Maria" armudu dalında satılıyor

AA

Bursa Ovası'nda hasadı süren "Santa Maria" armudu dalında satılıyor

BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa Ovası'nda 50 bin dönümü aşkın alanda "Santa Maria" cinsi armut hasat ediyor.

Santa Maria çeşidi çoğunlukla Gürsu ilçesinde ve Kestel ilçesinin Uludağ'ın eteklerindeki kırsal mahallelerinde yetiştiriliyor.

Lezzeti ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen meyve, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ve bazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Çoğunluğu henüz dalındayken alıcı bulan armutta bu sene Bursa genelinde 120 bin tonun üzerinde verim bekleniyor.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, AA muhabirine, bu yıl doğal koşullar bakımından olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Santa Maria cinsinden sadece Gürsu'da yaklaşık 50 bin ton ürün alınacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "Meyvenin yüzde 90'ı daldan satılıyor. Daldan satışta armudun kilogram fiyatı 6-6,5 lira bandında. Çiftçi kendi toplayıp tüccara ürünü teslim ederse 11-12 liraya çıkabiliyor." dedi.

Dönmez, hasadın ay sonunda tamamlanacağını ifade etti.

Ürünleri depolara doldurduktan sonra sonbahar ve kışa yönelik üretilen deveci cinsinin hasadına geçileceğini dile getiren Dönmez, "Santa Maria geçen yıla göre aynı verimde. Hatta Türkiye olarak da aynı diyebiliriz. Yani çok bir sıkıntı, doğal bir afet yaşamadığımız sürece iklimsel anlamda zaten bizim üretimimiz verim anlamında artık oturdu." diye konuştu.

- "Geçen seneye göre daha taneli, daha iri"

Gürsu Ziraat Odası Başkan Yardımcısı ve üretici Ali Özcan da hasada temmuz ayının sonunda başladıklarını söyledi.

Özcan, 3 yıldır verimden memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kendi bahçelerimden örnek verecek olursam, geçen sene ağaçlardaki meyve yoğunluğu iyiydi ancak tane ağırlığı yani boy olarak da bu yılki gibi değildi. Bu yıl biraz az gibi görünse de ilk hasadı yaptık. Çıkan tonajlardan geçen seneyi aratmayacağını düşünüyorum. Meyve geçen seneye göre daha taneli, daha iri. Bu da tonajı, aradaki farkı kapatır, belki geçen senenin üzerine bile çıkabilir."

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