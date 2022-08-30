Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri manevra yapan kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçilerden Mithat Uyar (51), fabrika içinde geri manevra yapan Ramazan A. (52) idaresindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan kamyonet sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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