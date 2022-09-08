Bursa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde refüje çarpan aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Erkan Atalp (39) idaresindeki 34 SY 0108 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi'nde virajı alamayarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Atalp ekiplerce çıkarıldı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

Atalp'in cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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