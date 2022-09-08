Bursa'da çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yapan 3 zanlı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan çalıntı araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde seyreden 16 BK 618 plakalı otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, araçtaki 3 kişiye "dur" ihtarında bulundu, ancak zanlıların durmaması nedeniyle otomobil takibe alındı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından araç, İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Gözaltına alınan şüpheliler M.B.H, S.C.Ö. ve M.Y.T'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çalıntı aracın sahibine teslim edileceği, zanlıların ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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