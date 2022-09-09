Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü hastanede yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Demir (40) idaresindeki motosiklet, Bursa-Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten savrularak düşüp ağır yaralanan Demir, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhangazi'de esnaflık yapan Demir, hastanede 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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