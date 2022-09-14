Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C'nin Bursa merkez ve çevre ilçelere kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisine ulaştı.



Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bu kişinin kullandığı depoya yapılan baskında, bandrolsüz 55 bin 900 adet tütün basılmış sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin adet makaron, 200 kilogram nargile kömürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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