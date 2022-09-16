Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A'nın (38), İnegöl ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kurutarak sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin Yenişehir ilçesindeki evi, iş yeri ve arazisinde yapılan aramalarda kurumaya bırakılmış 24 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği, 71 av tüfeği fişeği ve çeşitli dönemlere ait 7 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıya, iş yerinde yabancı uyruklu 5 kişiyi izinsiz çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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