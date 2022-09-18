Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı

İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi, Tophane surları yakınlarında bulunan kayalıklardan inmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 1112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.













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