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Bursa'da katmanlı üretime yönelik eğitim ve iş birliği platformu oluşturulacak

AA

Bursa'da katmanlı üretime yönelik eğitim ve iş birliği platformu oluşturulacak

BURSA (AA) - Bursa'da faaliyet gösteren Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), sanayide katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve bu alandaki nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla proje hazırladı.

Vakıf, geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik Avrupa çapında eğitim ve iş birliği platformu oluşturulmasına yönelik "ADDress For Future" başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesini kentteki bir otelde tanıttı.

CEV Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, toplantıdaki konuşmasında, AB "Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)" programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek projeyi anlattı.

Nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla bugüne kadar 34 bin kişinin hayatına dokunduklarını belirten Aktaş, katmanlı üretime yönelik eğitim ve deneyim merkezi açarak üretimde maliyetleri düşürüp tekrar edilebilirlik kalitesini artırmayı ve nitelikli insan kaynağı ile ülkenin daha iyi bir yere doğru yolculuğunu desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Aktaş, sanayi üretiminde geleceğin en önemli teknolojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye'de hızlandırmak hem de Avrupa çapında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Bu amaçla 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de 'ADDress For Future' projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz." dedi.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ise daha önce açtıkları merkezle, yurt dışında çok pahalı olan bu eğitimi yerelleştirerek Türkiye'ye hediye ettiklerini söyledi.

ADDress For Future projesinin, AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluşturulmasına imkan sağlayacak bir platform olacağını aktaran Susuzlu, "Vakıf olarak amacımız, finansal zorluk yaşayan bireylere mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak." ifadesini kullandı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy da yaklaşık 1,5 yıl önce projenin yapılmasına karar verildiğini ve Valiliğin desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Özsoy, "Geleceğin teknolojisi bu 3 boyutlu yazıcı olacak. Hem Bursa’ya hem ülkemizin sanayisine öncülük edeceğini düşünüyorum. Böylelikle deneyimli insanlar yetişir ve diğer kurumlara örnek olur. Projeyi gerçekleştiren ve ön ayak olan Oya hanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim gençlerimiz ve insanlarımız çok azimli. Dünyayla yarışacak düzeydeler, yeter ki önlerini açalım." diye konuştu.

Toplantıya yurt içinden, İspanya, İtalya, Belçika ve Bulgaristan'dan paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.

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