Mudanya Belediyesi görme engelliler için sesli kütüphane projesi başlattı

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BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi, görme engelli bireyler için sesli kütüphane projesini hayata geçiriyor.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görme engelliler için sesli kütüphane projesi başlatıldı.



Proje kapsamında ilk olarak Mudanya Belediyesinin hazırladığı “Myrleia’dan Mudanya’ya” isimli kitap seslendirildi.



Gönüllü okuyucular tarafından okunan sesli kitaplar, Mudanya Belediyesinin internet sitesinden dinlenilebilecek.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görme engelli bireylerin hayatlarına dokunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. Engelli bireylerin, başka bir kişiye ihtiyaç duymadan, istedikleri kaynaklara rahatça ulaşabilmelerini amaçlıyor; bu yönde çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

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