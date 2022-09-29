4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı

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BURSA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun resmi açılış töreni, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış programı 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirilecek.







- Kültürel etkinlikler de düzenlenecek





Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi ile Zara'nın vereceği konser, misafirlerin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" da katılımcılara heyecan dolu bir gösteri sunacak.







- Kültürel ve tarihi miras korunuyor







Dünya Göçebe Oyunları'yla dünyanın kültürel ve tarihi mirasının korunması sağlanacak.

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara kadar farklı etkinliklerin yapılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürler arası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı verecek.



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