Bursa’nın "Keramet'i" yılın dört mevsiminde şifaya vesile oluyor

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BURSA (AA) - Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Keramet köyüne bağlı Keramet Kaplıcası, 365 gün Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 252 bin ziyaretçisine deva oluyor.

Doğal bir havuz görünümündeki kaplıca, adını uzun yıllar önce bölgede yaşayan "Keramet Dede" isimli bir evliya olduğuna inanılan tarihi bir kişiden alıyor. Birçok cilt ve deri hastalığa iyi gelen şifalı su, yılın her gününde ortalama 34 derece sıcaklıkta olduğundan kış mevsiminde dahi misafirlerine açık.

60 yerinden su kaynayan kaplıca yaklaşık 2 metre derinliğinde bir havuz. 24 saatte 6 bin 784 ton su kaynayarak tahliye edilerek havuz durmaksızın yenileniyor. Uzmanlar kaplıcanın çeşitli noktalarından sıcak kükürtlü su ve soğuk sodalı su kaynaması nedeniyle ılıcanın sedef ve egzama hastaları için alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu söylüyor.

Hastaların gözle görülür bir şekilde iyileştiğini ifade eden Orhangazi Belediyesi personeli Musa Şahin, AA muhabirine, açık yaraları ve eklem ağrıları olan hastaların 10 gün boyunca düzenli gelmeleri halinde gözle görülür bir şekilde güzel sonuçlar alabileceğini söyledi.

Şahin, “Uzmanlar kaplıcanın tarihinin 1000 yıl öncesine dayandığını, Osmanlı zamanında hastalanan ve yaralanan askerlerin buraya 1 ay boyunca kamp yapmaya ve tedavi edilmeye getirildiğini söylüyor. Şifalı Keramet Ilıcası hafta içi günlük 300, hafta sonu ise ortalama 700 ziyaretçi ağırlıyor. Devamlı ziyaretçilerimiz yörenin temiz havasını sevdiğinden burada çadırları ve karavanlarıyla konaklayabiliyor.” şeklinde konuştu.

Ayaklarında egzama hastalığı olan Osman Turan, “Buraya 10 gün boyunca geldim ve ayaklarım tertemiz oldu. Aynı zamanda mide ağrılarına, prostata bile faydası olduğunu düşünüyorum. İyileştikten sonra da buraya gelmeye devam ettim. Şimdi çok rahatım.” dedi.

Kocaeli’nden dinlenmek için geldiğini söyleyen ziyaretçi Eren Kavan ise, “3. kez geliyorum. Doğal bir güzellik ve şifalı bir su olduğundan Keramet Kaplıcasını keyifli vakit geçirmek için tercih ediyorum.” diye konuştu.

Bölgenin yerel halkından biri olan Namık Kocatürk, suyun şifalı olması nedeniyle bölgenin en güzel zeytinlerinin de burada yetiştiğini ifade etti.​​​​​​​

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