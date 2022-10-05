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Uludağ İhracatçı Birlikleri eylülde 2,9 milyar dolar ihracat yaptı

AA

Uludağ İhracatçı Birlikleri eylülde 2,9 milyar dolar ihracat yaptı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) geçen ay 2,9 milyar dolar ihracat yaptığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin eylül ayı dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttı ve 2 milyar 868 milyon 704 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birliklerin geriye dönük 12 aylık dış satımı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 31 milyar 753 milyon 529 bin dolara çıktı.

UİB çatısı altındaki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin eylül ihracatı yüzde 11,5 yükselişle 2 milyar 342 milyon 767 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımı yüzde 2 artışla 97 milyon 169 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 37 yükselişle 29 milyon 764 bin dolar oldu.

Geçen ay Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin dış satımı 121 milyon 53 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatı 22 milyon 601 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birlikler üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 255 milyon 348 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın son çeyreğine girildiğini hatırlattı.

İhracattaki artış trendinin devam ettiğini ve 2022'yi en iyi şekilde kapatmayı hedeflediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Son yıllarda pandemi, çip ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. İhracatçılarımız ortaya koydukları performansla hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca birliklerimiz yurt dışı ve yurt içi fuarlar başta olmak üzere birçok etkinlikle paydaşlarına dokunuyor. Her zaman daha iyisini ve ilerisini hedeflediğimiz vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Üretimimize ve ihracatımıza katkı koyan birliklerimizi kutluyorum."

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