BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2022-2023 yılının sezon açılışında gala konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, konuk orkestra şefi Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Gecede, Burak Onur Erdem'in şefliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da konuk oldu.

Solist olarak sahne alan Görkem Ezgi Yıldırım, kontrtenor Kaan Buldular ve bas Kevork Tavityan'ın performansı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Konserde, Alman besteci Carl Orff'un eseri "Carmina Burana" BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solistler ve şef alkışlandı.

















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