Yenişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir üreticinin arazide kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma tarafından bulundu.



Burcun Mahallesi'nde yaşayan Z.T. (31), jandarmaya başvurarak, kendisine ait bir yaşındaki 6 düvenin yaklaşık 20 gündür kayıp olduğunu, otlattığı yerlere baktıklarını ancak bulamadıklarını bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu hayvanların en son Kıblepınar Mahallesi sınırları içinde baz istasyonu bölgesinde görüldüğü belirlendi.



Ekipler bölgede çalışmada 6 hayvanı bularak sahibine teslim etti.



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