Karacabey'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sanayi sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.



Küçük Sanayi Sitesi'nde Hakan B'ye ait direksiyon tamir atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Çalışanların öğle yemeği molasında olması sebebiyle dükkandan çıkan dumanları fark eden komşuları, durumu iş yeri sahibi ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.



İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.