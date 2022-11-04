Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'daki "Sinema Zirvesi"ni değerlendirdi:

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa'da 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Sinema Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Demircan, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festivalde, Sinema Zirvesi'ni takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zirveyi değerlendiren Demircan, festivalin kültür yönünün kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Sinemanın anlatıcılığının, ikna ediciliğinin bir sanat çerçevesinde gerçekleştiğini anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Türk dünyasının kültürünü Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali üzerinden derlemek, toplamak, bu işin aktörlerini, paydaşlarını tanıştırmak, projelerini dinlemek, onlara partnerler bulma gayretindeyiz. Sinema Zirvesi'nde 200 kişi vardı; yarısı Türkiye'den yarısı da yurt dışından. Yapımcı, yönetmen, senarist herkes bir proje ortaya koyuyor. Nasreddin Hoca ile ilgili bir proje geldi, gerçekten çok beğendim, inanılmaz güzel. Çekimleri de yapılmış, fragmanı da yapılmış. Onu burada paylaştılar ve ortaklık istediğini söylediler. Nasreddin Hoca, bütün bu Türk coğrafyasında her yerde izi olan bir karakter ve her ülkede Nasreddin Hoca'nın oradaki hikayelerini çekmek istiyorlar. Burada bunun gündeme gelmesinden çok gurur duydum."

Demircan, festival kapsamında 3 yılda ortaya çıkan bir katalog hazırladıklarını, ilgili ülkelere ziyaretler yapıldığını ve yönetmenlerin, yapımcıların haritasının çıkarıldığını ifade etti.

Festivalin ve zirvenin Türk dünyası ile Türkiye arasındaki etkileşimi artırdığını vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"52 filmi sinemalarda izlettik. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, aslında bir kültür zirvesi tadında bir festival olarak cereyan ediyor. Tabii bu, cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu iradeyle, peşinden bakanların bu işe sahip çıkmasıyla oluştu. Bakanımızın da bu işe verdiği ehemmiyet ve desteğin altını çizmek gerekiyor. Geçen sene ilki İstanbul'da yapıldı. Geçen yıl ile bu sene arasında fark var mı? Var. Katılımcıları çok daha hazırlıklı geldiler, projelerini çok daha iyi anlatıyorlar. Bursa'yı da tanıtmış olduk. Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti bu da ayrı bir heyecan oluşturdu."





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