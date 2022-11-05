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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı firma yılda 2 milyon protez diş üretiyor

AA

Bursalı firma yılda 2 milyon protez diş üretiyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da 23 senedir faaliyet gösteren firma yıllık üretimini gerçekleştirdiği 2 milyon diş proteziyle insanların ağız sağlığına kavuşmasını sağlıyor.

Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren firmanın tesisinde, diş hastaneleri ve kliniklerden gelen ölçülere göre üretim yapılıyor. Birçok işlemin el işçiliğiyle gerçekleştirildiği firmada 250'si üretimde olmak üzere 450 kişiye istihdam sağlanıyor.

Firma sahibi Türkay Eyrice, AA muhabirine, protez diş yapımında el emeğinin önemli olduğunu söyledi.

Emek yoğun bir iş alanı olduğu için diş protezi üretiminde yakın zamana kadar dünya genelinde butik, konvansiyonel çalışıldığını belirten Eyrice, "Geldiğimiz noktada dijital diş hekimliği, üç boyutlu üretimlerin devreye girmesiyle örneğin bir hastanın ağız yapısının dijital bir ölçü yöntemiyle laboratuvarlara ulaştığı bir döneme girdiğimiz için artık diş protezciliği endüstriyel bir iş alanı oldu." dedi.

Eyrice, yoğun emekler ve teknolojinin sistemi desteklemesiyle üretim kapasitelerini yükselttiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en yüksek kapasitede diş protezi üreten bir merkezi haline geldik. Yıllık 2 milyon protez üretiyoruz. Kişiye özel yapılıyor. Yani adeta parmak izi gibi. Bunun bir stoklama, seri üretimi, önceden imal etme pozisyonunuz yok. Ağız ölçüsü size ulaşır. Siz o ağız ölçüsüne göre bütün sonucuna öyle ulaştırırsınız protezi ve nihai protezi elde etmiş olursunuz."

- Tesisin 2025'in başında hizmete girmesi hedefleniyor

Türkay Eyrice, bundan sonraki süreçte, mega endüstri bölgelerinin Türkiye'deki ilk örneği olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) üretim yapmayı planladıklarını bildirdi.

Diş protezi ihracatı da yapmayı hedefledikleri merkezin 20 bin metrekare kapalı alanda 1000 kişinin istihdam edildiği, Endüstri 4.0'ın uygulandığı bir tesis olacağını aktaran Eyrice, "İçinde kendi iş gücünü oluşturan bir akademisi olacak. Dünyada Amerika'da, Hindistan'da ve Çin'de olan 3 tesisin 4'üncüsü Türkiye'de olacak. Ülkemize en yeni sistemle donatılmış bir diş protezi üretim merkezi kazandırmış olacağız. Tesisin 2025'in başında hizmete gireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ağız ve diş sağlığının dünyada yıllık 500 milyar dolar bütçesi bulunan bir sağlık alanı olduğuna dikkati çeken Eyrice, 2021'de Türkiye'nin diş protezinde 100 milyon dolarlık, Çin'in ise 6 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Proje çalışması süren tesisleri hizmete girdiğinde ihracatı artırmayı hedeflediklerini anlatan Eyrice, "Kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var. TEKNOSAB'daki projemizin en önemli ayağından biri de özellikle meslek yüksekokullarında bu alanda eğitim gören öğrencilere kapımızı açacağız. Orada kendimize ait pratik bir akademi kurup meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerimize pratik eğitim vereceğiz. Mezun olduktan sonraki pozisyonda hemen mesleğini icra edecek pozisyona getireceğiz." diye konuştu.

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