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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli bilek güreşçi Eyüphan Öztürk, hedef yükseltti

AA

Milli bilek güreşçi Eyüphan Öztürk, hedef yükseltti

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda ikinci, sol kolda da üçüncü olan 15 yaşındaki milli bilek güreşçi Eyüphan Öztürk, adını her iki kolda da dünyanın zirvesine yazdırmayı amaçlıyor.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu Eyüphan Öztürk, bir yandan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesindeki eğitimini sürdürüyor, bir yandan da antrenmanlarına devam ediyor.

Antalya'daki Dünya Şampiyonası'nda iki kolda da dereceler elde eden Öztürk, AA muhabirine, ortaokuldayken teneffüste bahçede bilek güreşi yapan arkadaşlarını görünce, bu spora ilgi duymaya başladığını söyledi.

Daha sonra okuluna gelen kulüp yetkililerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başladığını aktaran Öztürk, yaklaşık 4 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek "Mart ayında Türkiye Şampiyonası var ve milli takım seçmeleri olacak. İlk hedefim orada yeniden milli takıma girip, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek. Asıl hedefim ise iki kolda da aynı yıl dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Haftada 3 gün antrenman yaptığını vurgulayan Öztürk, "Bilek güreşine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun bir günü masa, 2 günü de ağırlık çalışması oluyor. Bu çalışmalarda bize özel programlarımızı uyguluyor, eksiklerimiz üzerine ekstra çalışmalar yapıyoruz. Biz her antrenmanımızda verebileceğimiz en yüksek performansı veriyoruz." diye konuştu.

Ailesinin, yaptığı sporda sakatlanma riskine karşı korku yaşadığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Ailem ilk önce dirsek kırılmaları falan yaşanıyor diye çok istemedi bu spora başlamamı. 'Kol kırılırsa bir daha eskisi gibi olmaz' korkusu yaşayıp, istemediler. Ters pozisyonlara düşmemeye çalışıyoruz. Bu tarz ters pozisyonlar olabiliyor. Kolun ısınması gereken kas grupları var. Biraz kan pompalanmasını sağlıyoruz. Bu da büyük ölçüde sakatlığı engelliyor. Bu spora başlayacaklar mümkün olduğunca erken yaşta başlasınlar. Derece elde etmek çok zor artık. Çünkü bu branş yükselen bir durumda. Acele etmesinler, iyi karar verip başlasınlar."


- Karaçavuş: "Disiplinli çalışmaya başlayınca başarılı oldu"


İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ile milli takımda antrenörlük yapan Mehmet Akif Karaçavuş, kulüp bünyesinde tüm yaş kategorilerinde yaklaşık 100 bilek güreşi sporcusu bulunduğunu belirtti.

Bu branşta yaklaşık 6 yıldır hoca olarak hizmet verdiğini aktaran Karaçavuş, şunları kaydetti:

"Eyüphan 8-9 yaşından beri bize geliyor. Aynı zamanda futbol oynuyor. Diğer branşı da futbol. Özellikle son iki yılda düzensiz bir çalışma programına sahipti bilek güreşinde. İyi çalıştığında başarılı olacağına inandırdık. Sonra Türkiye Şampiyonası öncesi çok disiplinli çalıştı. Disiplinli bir şekilde çalışmaya başlayınca, önce çok rahat şekilde aynı kiloda Türkiye şampiyonu oldu, sonra da dünyada dereceler elde etti. İnşallah Eyüphan'dan 18 yaş altında daha iyi başarılar bekliyoruz. Çünkü disiplinli çalışınca aldığı derece onu motive etti."


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