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Bursa'da "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu" başladı

AA

Bursa'da "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu" başladı

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 10 ayında 25 milyar doları aşan otomotiv endüstrisi dış satımının sene sonunda 30 milyar dolardan fazla olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Çelik, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye dahil 38 ülkeden 300'den fazla sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu"nun açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye'nin "otomotiv başkenti" olduğunu söyledi.

Otomotivin Türkiye'de yerlileşmesine öncülük eden Bursa'nın yüzlerce yan sanayi ve 4 ana sanayi firmasını barındırdığını belirten Çelik, OİB'in merkezinin de bu kentte olduğunu dile getirdi.

Sektörün Türkiye'de 16 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirmekte. Ülkemiz Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi konumunda şu anda. Aynı zamanda dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer alan bir ülke. Endüstri olarak 2021 yılında, 2020'ye göre yüzde 15 artışla 29,3 milyar dolar ihracata ulaştık. Pandemi yılı olan 2020'de ihracatımız 25,5 milyar dolardı." dedi.

- "İlk defa tüm haklarıyla Türkiye'ye ait bir otomobil banttan indi"

Çelik, otomotiv endüstrisinin yıllık üretim kapasitesinin 2 milyon adede ulaştığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin üretiminin 1,3 milyon adet olduğunu, ihracatının ise 1 milyon adedi aştığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"İhracatımız toplam üretimimizin yüzde 80'ine yakını. 2022 yılını ise 30 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağız. İlk 10 ayda 25 milyar doları bir miktar aşan ihracata ulaştık. Son yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen endüstrimiz ihracatta asla geri adım atmıyor ve 30 milyar dolarlık ihracat ortalamasını devam ettiriyor. Otomotiv endüstrisinin bu başarısı, ülkemizin her alanda gelişimi adına çıtayı daha yukarıya çıkarmak için bizleri motive eden en önemli unsur. Orta vadede hedefimiz, yeni nesil araç yatırımları ve bunun neticesinde gelişecek olan ileri teknoloji aksam ve parçalarıyla ihracat rakamımızı 50 milyar dolarlara yakınsamak."

Otomotiv endüstrisinde her geçen gün artan rekabetin sektördeki otomotiv trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kıldığına değinen Çelik, Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki payının korunması ve artırılmasının büyük önem taşıdığını anlattı.

Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedeflerinin çok önemli olduğunu bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bursa'da 29 Ekim'de çok önemli bir açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun üretmiş olduğu araç ilk defa banttan indi. Çok önemli bir süreç. Aslında Türkiye otomotiv üreticisi bir ülke. Yaklaşık 50 yıldır seri olarak otomotiv üreten bir ülke ve otomotiv ülkesi. Ancak ilk defa tüm haklarıyla, fikri, sınai, mülki haklarıyla Türkiye'ye ait bir otomobil banttan indi. Bunun Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmeyen bir endüstriyiz. Gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz."

- "İki günde 6 binden fazla ikili görüşme planlandı"

BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin de bu organizasyonunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Otomotiv Buluşmaları'na dördüncü kez ev sahipliği yaptıklarını aktaran Şahin, "Bu etkinlik Bursa'ya çok yakışıyor. Ülkemizde imal edilen her 3 araçtan biri Bursa'da üretiliyor. Şehrimizde günde 1250 araç banttan iniyor. Türkiye'nin 30 milyar dolar olan otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri ihracatının dörtte biri Bursa firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bursa'da sektörümüzde 400'ün üzerinde firma faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca dünyanın neredeyse tüm markalara parça üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu etkinliğe çok önem verdiklerini dile getiren Şahin, "Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar farklı alanlarda 38 ülkeden 300 sektör temsilcisi katılıyor. Önümüzdeki iki günde 6 binden fazla ikili görüşme planlanmış vaziyette. Etkinliğine katılım her geçen yıl artıyor. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Etkinliğin açılışına Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve iş insanları katıldı.

İkili iş görüşmeleriyle devam eden organizasyon 10 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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