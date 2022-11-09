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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

AA

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşandığını söyledi. Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanlarımız dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor."

Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

-"Bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış"

Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Ölen çocukların doğum tarihlerinin 2011 ile 2021 arası olduğunu aktaran Aktaş, şunları söyledi:

"Savcılar birazdan içeride inceleme yapacaklar. Çocukların bir hareketi falan söz konusu değil. Çoğu yatar pozisyonda. Bunlar tabi hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle... Çünkü baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan üç kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Maalesef çok küçük sabiler 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amine isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememiş."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada, yangında vefat eden çocuklardan ikisinin misafir olarak evde bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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