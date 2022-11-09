Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü evde ekiplerin çalışması sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa'da, Suriyeli iki aileye mensup 9 kişinin yaşamını yitirdiği evde yangının ardından ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polisin olay yeri inceleme çalışmasını tamamladığı eve, Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri geldi.

Ekipler, ailenin evinde bulunan eşyaları kamyona yükledi.

İtfaiye görevlileri ise yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin çalışma yaptı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti. Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelen baba Hüseyin Aljasem (36) ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

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