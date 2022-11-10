Gönüllü gençler Harmancık'ta ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

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BURSA (AA) - Bursa Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve gençlik liderleri, Harmancık Şehit Adil Kınık İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.



Mangala, okçuluk ve eğitici yarışmalara yer verilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Esma Atasever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir de katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.



Atasever, çocukların eğlenceli zaman geçirdiği bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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