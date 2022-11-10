BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 14 Aralık'ta kapılarını açacak

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BURSA (AA) - Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 14 Aralık'ta açılacak.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, sanayi sektöründeki güçlü konumuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, 14-17 Aralık'ta BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları ile makine imalat sektörünün kıtalar arası önemli buluşmasına ev sahipliği yapacak.

20 yıldır düzenlenen uluslararası nitelikteki Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, 13 yıldır gerçekleştirilen Sac İşleme Teknolojileri Fuarı ve 19 yıllık geçmişe sahip Otomasyon Fuarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 35 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere 64 ülkeden yabancı ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarlar için makine imalat sektörünün ihracat potansiyelini her geçen yıl artırdığını ifade etti.

Tüyap olarak üç farklı fuarı tek çatı altında buluşturdukları BUMATECH ile bu potansiyele nitelikli katma değer sağladıklarını belirten Ersözlü, "Fuarlar boyunca BTSO koordinatörlüğünde yurt dışı alım heyeti organizasyonları ve fuar katılımcıları arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. UR-GE projelerinin de yer alacağı fuarımızda katılımcı firmalar, inovasyon gücünü ortaya koyarak yeni pazarlara açılma fırsatı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 14-16 Aralık'ta 10.00-19.00, 17 Aralık'ta ise 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.



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