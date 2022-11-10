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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da heyelan bölgesindeki riskli yapıların yıkımında sona yaklaşıldı

AA

Bursa'da heyelan bölgesindeki riskli yapıların yıkımında sona yaklaşıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle zarar gören riskli yapıların yıkım çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapılar, kamulaştırma çalışmalarının ardından belediye tarafından yıkılıyor.

Hisar-Üftade Kentsel Tasarım Proje Uygulaması kapsamında bir taraftan tehlike arz eden binalar ortadan kaldırılırken, inanç turizmi bakımından Bursa'nın önemli bir ziyaret güzergahı olan Üftade Tekkesi de görünür hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgeyi riskli yapılardan kurtarırken aynı zamanda tarihi dokuyu da ortaya çıkardıklarını bildirdi.

Üftade Tekkesi'nin çevresini güzelleştirecek yıkımların ardından uygulanacak yeni projeyle kente yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacağını vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl mart ayında yaşanan toprak kayması sonucunda bu bölge riskli alan ilan edilmişti. Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak bölgedeki riskli binalarda kamulaştırma çalışmalarına başladık. 239 bağımsız bölümden 220'si ile anlaşma sağladık. Kamulaştırma çalışmaları için de hak sahiplerine bugüne kadar 50 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Bugün itibarıyla sur üzerindeki yapıların tamamı yıkılmış oldu. Temiz Cadde üzerindeki binaların yıkımları da yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa bir süre içinde bitirdiğimizde buradaki tarihi doku ve sur duvarları tamamen ortaya çıkacak. İnanç turizmi açısından çok önemli bir nokta olan bu bölgemize gelen insanlar daha rahat bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların Bursa'nın eşsiz manzarası eşliğinde nefes alacakları projemizin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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