Bursa'da şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

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BURSA (AA) - Bursa Valiliği, il genelinde şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 1. bölümünde, "Kış lastiği: 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği" şeklinde tanımlandığı belirtildi.



Tebliğin 5. maddesi kapsamında, Bursa'nın son 5 yıllık ortalama yerel sıcaklık değerlerinin il sınırları içinde aralık ayında 9,64 derece, ocak ayında 6,32 derece, şubat ayında ise 8 derece olduğu aktarılan açıklamada, "Bu tespit ışığında ilgi tebliğ doğrultusunda Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (belediye hudutları içinde) şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihlerinde uygulanması uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

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