CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da STK temsilcileriyle buluştu

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BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla görüştü.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıya ilçenin kanaat önderleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Partililerin de yer aldığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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