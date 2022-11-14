GÜNCELLEME 2 - Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

N.E, K.C. ve F.İ'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.