Kestel Belediyesi çocuklara diş bakım seti hediye etti

BURSa (AA) - Kestel Belediyesi, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için ilkokul ve anaokulu öğrencilerine diş bakım seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 6 bin öğrenciye diş bakım seti hediye eden Kestel Belediyesi, bu sene 6 bin 500 set dağıttı.

Dağıtımın yıl içinde belirli periyotlar halinde tekrarlanacağın belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şunları kaydetti:

"Kestel Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu vesile ile onlara diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına geçtiğimiz yıl başladığımız bu uygulamaya, bu yıl da devam ediyoruz. Sınıfları tek tek dolaşarak onlara diş macunu ve diş fırçasından oluşan setleri hediye ediyor, hepsinden diş fırçalama sözü alıyoruz. Çocuklarımızın o samimiyeti, görüntüsü bizi pozitif bir havaya sokuyor. Kestel Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak için bir çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu tür projelerimizin sayısı artarak devam edecek. Bu duygularla tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı günler diliyorum."

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