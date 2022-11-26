"Poşetten Kanatlar" filminin galası Bursa'da yapıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren çocuk ile onu ayağa kaldırmak isteyen arkadaşlarının hikayesini konu alan ve yaşanmış bir olaydan esinlenilen "Poşetten Kanatlar" filminin galası gerçekleşti.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gecesine sanatseverler ilgi gösterdi.

Filmde rol alan Şevki Özcan, Gülnihal Demir, Yiğit Dölen, Ali İhsan Süzer, Mehmet Sağlam, Jale Ak, Murat Kasal ve Faruk Anbarcıoğlu'nun da aralarında olduğu oyuncular ile film ekibine plaket ve katılım belgesi takdim edildi.

Mustafa Özer'in yönettiği sinema filmi Bursa başta olmak üzere 13 ilde de gösterime girdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.