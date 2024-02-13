Bursa'da inşaatta çalışırken akıma kapılan işçi ağır yaralandı

İşçinin 10 gün önce evlendiği eşi ile yakınları da olayı öğrenerek hastaneye geldi.

Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu mevkisinde bir inşaatın dördüncü katında çalışan Cemal Eliveren (26), makara sistemiyle çektiği çubuk demirlerin yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

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