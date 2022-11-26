KADEM "ısrarlı takip" suçuyla ilgili farkındalık çalışması başlattı

BURSA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bu hafta kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için ısrarlı takip konusunu işliyor.

KADEM Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, "Yasaya tutun" sloganlı kampanya ile ısrarlı takibin suç olduğu ve yasaların, bu konuda da mağdurun yanında olduğu hatırlatılıyor.

Dernek, kampanyayı önceki yıllarda olduğu gibi zorunlu yayın kapsamındaki bir kamu spotu ile başlattı. "Israrlı takip bir şiddet türüdür ve suçtur" mesajının verildiği kamu spotunda, ısrarlı takibin bu yıl, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak kabul edildiği hatırlatılıyor ve bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil, kadına yönelik şiddetin bütün dünyanın ortak sorunu olduğunu hatırlattı.



KADEM’in en önemli çalışma alanlarından birinin hak savunuculuğu olduğunu belirten Keskil, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız kamu spotuyla ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibin hak ihlali ve bir şiddet türü olduğuna dikkati çekmek, Türk Ceza Kanunu'na göre ısrarlı takibin suç kapsamına girdiğini kampanyamız vasıtasıyla herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda kadınların gerek fiziksel gerekse telefon ve sosyal medya üzerinden ısrarlı takibe maruz kaldığını biliyoruz. Hangi yolla olursa olsun ısrarlı takip, kadını korkutan, tedirgin eden, baskı altına alan, huzur ve sükununu bozan ve güvenlik endişesi taşımasına yol açan bir eylemdir. Aynı zamanda her ısrarlı takibin, fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli taşıdığını da göz ardı etmemek gerekir. Bu sorunu sadece kanunlar, yasal düzenlemeler ve cezalarla çözemeyiz. Kadına yönelik şiddet, öncelikle herkesin insani, ahlaki ve vicdani çerçevede yaklaşması gereken bir mesele. Toplum olarak şiddetle mücadele etme, bilinçlenme ve şiddete dayanak çıkan zihniyetin dönüşmesini sağlayacak adımlar atma noktasında sorumluluklarımız var. Kadının insanlık onurunun korunduğu, sevgi ve merhametin hakim olduğu ilişkiler, güvenli aileler ve sağlıklı nesiller adına, toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumlu görüyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz. Toplumsal bilinçle, yasal düzenlemelerle, caydırıcı cezalarla, devlet/sivil toplum işbirliğiyle ve en önemlisi de kadın-erkek hep birlikte bu insanlık ayıbının üstesinden geleceğiz."



Derneğin kampanyası, zorunlu yayın kapsamındaki spot filmin yanı sıra saha ve sosyal medya çalışmaları ile gerçekleşecek. Sahada yurt genelinde billboardlar ve dijital ekranlarda gösterimler yapılacak, bunun yanı sıra başta İstanbul olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlarda “Yasaya tutun” mesajı verilecek. Genç KADEM Gönüllüleri de yasanın önemini hatırlatan uçan balonlarla sokakta olacak.



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