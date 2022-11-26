Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Uğur Kılınç, Grozdanov, Enaboifo, Gunter, Nalobin (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Taha Sabah, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)

Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Faruk Dur (Semih Çelik)

Setler: 18-25, 16-25, 22-25

Süre: 86 dakika (25, 26, 35)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

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