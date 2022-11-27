Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş dernek başkanlarıyla buluştu

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BURSA (AA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Harmancık'a bağlı 30 mahalle dernek başkanı ile Bursa'da istişare toplantısında bir araya geldi.



Ev sahipliğini Ataş'ın yaptığı toplantı Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Sosyal Tesislerinde düzenlendi.



Başkan Ataş, ilçe de yürütülen hizmet ve projelerden bahsederek, projeler hakkında bilgi verdi. Mahalle dernek başkanlarının görüş ve önerilerini not alan Harmancık Belediye Başkanı Ataş, katılımlarından dolayı dernek başkanlarına teşekkür etti.



Dernek başkanları Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'a birlik ve beraberliği sağlayarak düzenlediği toplantı için teşekkür ederken, hizmet ve yatırımları işin teşekkür etti.



Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız , mahalle dernek başkanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

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