İnegöl’de motosiklet denetimleri devam ediyor

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından Heykel mevkisinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Sürücülerin belgeleri kontrol edilerek, kask ve motosiklet belgeleri denetlendi.

Ekipler, 56 motosikletle ilgili yaptıkları denetimlerinde, eksik belgeli 18 sürücüye toplam 18 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.

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