Bursa'da "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Özel Konseri" düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Özel Konseri" gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Şef Kemal Kanalı yönetti.

Konserde engelli bireylerden oluşan solistler ve koro performanslarını sergiledi.



Gecede "Kağızman", "Kahveyi Kavururlar" ve "Bağa Girdim Bağ Budanmış" gibi eserler, müzikseverlerin eşliğinde seslendirildi.

Konserin sonunda solistler ve şefin performansı, Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

- Mudanya'da "Farklı Değiliz, Farkındalık Yaratıyoruz" etkinliği

Mudanya ilçesinde "Farklı Değiliz, Farkındalık Yaratıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amacıyla Mudanya Engelliler Derneğince Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte engellilerin yaşadıkları zorluklar anlatıldı.

Engellerine rağmen farklı dallarda başarı sağlayan bireylerin yaşam öykülerinin aktarıldığı etkinlik, Mudanya Engeliler Derneği Başkanı Fevzi Ercan'ın plaket takdimi ve dernek korosunun verdiği konserle sona erdi.

Etkinliğe ilçe protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ve engelli aileleri katıldı.





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