Bursa'da inşaat kazı alanının yanındaki 4 katlı bina tahliye edildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat kazısı yapılan arsanın yanındaki 4 katlı bina, temelinde açılma oluştuğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Yeni Mahalle Maltepe Caddesi Canbaz Sokağı'nda inşaat için kazı yapılan alanın yanında yer alan, Ali Sevim'e ait binanın temelinde açılma meydana geldi.

Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, 15 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı apartmanda yaşayan 20 kişiyi tahliye etti.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

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