Bursa'da "Birlikte Söylüyoruz" konseri düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Birlikte Söylüyoruz" konserinde, TRT ses sanatçıları ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri birlikte sahneye çıktı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri sanat yönetmeni Aylin Şengün Taşçı üstlendi.

Konserde Elif Güreşçi, Umut Akyürek, Şennur Dinleyen ve Cengizhan Sönmez gibi sanatçıların öğrencilerle yaptıkları düet performansı Bursalı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Gecede solistler "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Bir Demet Yasemen" ve Zeki Müren'in unutulamayan eserlerini seslendirdi.

Konser sonunda solistlerin performansı uzun süre alkışlandı.





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