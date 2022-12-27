Bursa'da bir kişi kullanılmayan binada ölü bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kullanılmayan binada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Altınova Mahallesi'ndeki terk edilmiş binada bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, üzerinde kimliği bulunmayan 50 yaşlarındaki kişinin öldüğü anlaşıldı.

Bu kişinin cesedi ölüm sebebi ve kimliğinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



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