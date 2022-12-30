Osmangazi'de ruhsatsız faaliyet gösteren kahvehaneler mühürlendi

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BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kahvehaneyi mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor.

Yapılan denetimlerde ruhsat alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 4 kahvehane, mevzuat hükümleri kapsamında gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten menedildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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