İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

Kaymakam maaşları ne kadar olacak?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gölde bulunan ve tarihi özelliğe sahip olduğu belirtilen taş sütun koruma altına alınacak.

Yağış azlığı nedeniyle kıyıdan yaklaşık 4 metre çekilen İznik Gölü kıyısındaki kırsal Gölyaka Mahallesi'nde bazı kişiler, sahile yakın bölümde suyun içinde yatık şekilde sütun fark etti.

Muhtarlık tarafından durumun Orhangazi Kaymakamlığına bildirilmesi üzerine Bursa Müze Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlükten gelen uzman ekip, üzerinde yazılar olan yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki sütunun tarihi özelliğinin bulunduğunu tespit etti.

Gölden çıkarılarak koruma altına alınacak sütunun hangi döneme ait olduğu ve üzerindeki yazıların, yapılacak inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.