Bursa'da tarihi "Filiboz Mescidi" yeniden inşa ediliyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, yöneticilik yapan Bizanslı Filiboz'un oğlu Hayrettin'e ait "Filiboz Mescidi"nde rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışması başlatıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yaşayan Tarih Hisar İçi" projesi kapsamında tarihi Hisar bölgesi turizme kazandırılıyor.

Belediye ekipleri, tarihi bölgede 15'inci yüzyılda inşa edilen ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan kalıntılar dikkate alınarak oluşturulan sanat tarihi ve restitüsyon raporu doğrultusunda rekonstrüksiyon projesi hazırlandı.

70 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan mescidin moloz taş duvar olarak uygulanmasına başlandı. Beden duvarlarının örülmesi devam eden Filiboz Mescidi, çevre düzenleme uygulaması ile Bursa'ya kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar Bölgesini, Osmanlı Devleti'nin kurucusunun adını taşıyan belediye olarak yeniden hak ettiği değere kavuşturmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Hisar bölgesinin Bursa tarihinin omurgasını oluşturduğunu ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"Filiboz Mescidi, 1862 Suphibey haritasında gözükmektedir. Bu mescit 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış olan Osmanlı'nın ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışma başlattık. Bizanslı bir yönetici olduğu söylenen Filiboz, Osmanlı'nın Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım etmiş ve daha sonra da Müslüman olarak Osmanlı'da yöneticilik yapmıştır. Tarihi kaynaklarda Filiboz'un oğlu Hayrettin'in şimdiki Alaaddin Mahallesi’nde bir mescidi bulunduğunu ve bu nedenle mahalleye de bu adın verildiğini yazar. Bursa kadı sicillerinde bulunan bir vakıf muhasebe defterinden, Filiboz Mahallesi mescidinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bizler, başlattığımız çalışma ile Hisar’ın tarihinde önemli bir konuma sahip olan bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartıyoruz."





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